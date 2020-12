José Manuel Rodrigues lamenta morte do jornalista Pedro Camacho

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifesta o seu profundo pesar pela morte do jornalista Pedro Camacho.

"Com uma vasta competência e dedicação ao jornalismo, Pedro Camacho deixa uma marca indelével na comunicação social portuguesa, donde se destacam os trabalhos de direcção da revista Visão e da Agência Lusa, bem como as passagens pelo Diário de Notícias e pelo jornal Público", refere através de uma nota de imprensa.

"Filho da escritora com ligações à Madeira, Helena Marques, que também se notabilizou no jornalismo, Pedro Camacho é um dos mais prestigiados jornalistas portugueses que contribuiu para que a Agência Lusa continuasse a ser uma referência fundamental no panorama informativo nacional", acrescenta.

À família enlutada, o Presidente da Assembleia Legislativa expressa as suas sentidas condolências.