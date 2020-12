Pré-reformas cortam até 52% do rendimento

Bom dia! As pré-reformas vão ser cortadas até 52% do rendimento. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo.

A propósito deste tema, saiba que o cálculo do simulador disponibilizado pelo Governo Regional apenas abrange o vencimento ilíquido dos funcionários públicos que queiram sair antes da idade legal de aposentação. Contudo, há majorações que podem aumentar o ganho até aos 20%.

Outros assuntos em destaque

Segurança Social admite suspender ajuda domiciliária. Serviço que acompanha actualmente 3.452 utentes pode ser também reduzido, caso a situação epidemiológica se agrave.

Reembolsos na saúde com novas regras a partir de Janeiro. As despesas de saúde serão reembolsáveis se os médicos forem aderentes à nova Convenção.

Ana Gomes quer um CINM cumpridor das regras. Candidata presidencial, em pré-campanha na Região, diz-se orgulhosa por ter desencadeado a investigação da Comissão Europeia.

ARAE ‘apanhou’ 15 pessoas com álcool e sem máscara. Inspector da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) diz, em entrevista ao DIÁRIO, que "o desrespeito é maior se formos extremamente repressivos".