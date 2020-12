Estado de Emergência volta a aplicar-se na Madeira

O decreto do Presidente da República, que renova o Estado de Emergência em Portugal, com efeitos a partir das zero horas do dia 9 de Dezembro, próxima quarta-feira, prevê, uma vez mais, a aplicação a todo o território nacional, o que, naturalmente, inclui a Madeira.

O decreto do Presidente foi assinado ontem, sábado, depois de referendado pelo Primeiro-ministro, na sequência da aprovação na Assembleia da República.

Agora, o Governo da República vai regulamentar a forma como será aplicado o estado de Emergência no País. Nessa decisão se verá em que medida as opções se aplicarão ou não à Madeira.