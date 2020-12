Miguel Silva Gouveia inaugurou últimos 30 fogos do Programa Amianto Zero

O executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) inaugurarou, esta manhã, na Quinta Falcão, em Santo António, os últimos 30 fogos que foram construídos pela Autarquia ao abrigo do Programa Amianto Zero. Programa este que teve como objectivo erradicar o amianto da habitação social do concelho, "resolvendo um problema de saúde pública que persistiu durante décadas".

Na ocasião, o presidente Miguel Silva Gouveia, fez questão de vincar o investimento realizado:

“A Câmara Municipal do Funchal investiu, ao longo dos últimos três anos, 5 milhões de euros num total de 66 novos apartamentos, divididos entre a Quinta Falcão, onde nos encontramos, e o Bairro dos Viveiros, em São Pedro, melhorando a qualidade de vida de cerca de 300 pessoas. Neste período de tempo, fomos a entidade pública da Região que mais habitação social construiu, e fizemo-lo com verbas exclusivamente camarárias, passando das palavras aos atos e dando corpo àquele que tem sido um pilar da nossa governação, desde que nos encontramos em funções”.

O autarca reforçou, de seguida, que concluir o Programa Amianto Zero num momento de crise é uma "feliz contingência do destino".

“O programa será concluído hoje, porque fizemos o diagnóstico adequado no momento certo, e porque há problemas que não se podem adiar para sempre, caso contrário vão inevitavelmente piorar. Com recursos escassos e com verbas próprias, a Habitação Social nunca foi um problema adiado para o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal”, vincou.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a ocasião para anunciar que na próxima semana, a Câmara Municipal do Funchal “vai assinar um acordo de cooperação com o Instituto Nacional da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e com a Secretaria de Estado da Habitação, que vai garantir ao Funchal financiamento para a construção de novos bairros sociais camarários a partir do próximo ano”.

Ainda este mês, a autarquia lançará igualmente, com verbas próprias, concursos públicos para “a realização de investimentos no valor de 2 milhões de euros, para obras estruturais de reabilitação nos complexos habitacionais do Canto do Muro, da Ribeira Grande e do Palheiro Ferreiro, que irão decorrer ao longo do próximo ano”, acrescentou o autarca.