Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- O secretário regional de Economia, Rui Barreto, visita o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, às 10 horas, na Avenida Arriaga, 21, no Edifício Golden Gate.

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia estará presente na sessão de abertura do seminário Partilha de Boas Práticas, que terá lugar no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, às 10 horas.

- O Grupo Parlamentar do PSD realiza, às 11h30, uma conferência de imprensa, na sede do PSD Madeira, relacionada com as medidas de fiscalidade, no âmbito do Orçamento da Região e PIDDAR para 2021.

- A ACIF-CCIM vem, pelo presente, convidar esse órgão de comunicação social, para a sessão de tomada de posse A Mesa da Secção de Comércio Lojista da ACIF toma posse esta sexta-feira, às 12h, na sede da ACIF.

- A Câmara Municipal do Funchal inaugura o Conjunto Habitacional da Quinta Falcão IV, às 12 horas. Estes serão os últimos 30 fogos a serem entregues pela Autarquia ao abrigo do Programa Amianto Zero, que se encontra, assim, concluído, tendo erradicado o amianto da habitação social do concelho.

- Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude reúnem-se, às 12h30, para dar parecer ao diploma presidencial que renova o Estado de Emergência.

- A Galeria de Arte Francisco Franco inaugura, pelas 17 horas a exposição ‘Habitar estórias’ de Nelson Henriques. Conta com uma série de ilustrações (de técnicas variadas que vão desde pintura a aguarela ou acrílico ao bordado, passando pela linogravura) de 10 dos Livros ilustrados por Nelson Henriques, assim como alguns dos estudos que as antecederam, bem como algumas peças de artesanato de autor.

- Arranca esta sexta-feira, às 18 horas, no Palácio de São Lourenço, a iniciativa ‘Natal no Palácio’, com o Recital da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos. O evento é de entrada livre, mas obriga a inscrição prévia até Às 12h30, dada a lotação limitada.