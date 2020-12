Leonardo Ortiz na a Semana da Educação em Ciências da Computação

É no âmbito da actividade 'Hora do Código' que a Direcção Regional de Educação promove um encontro digital na plataforma 'Teams', a 7 de Dezembro, pelas 16h, que contará com a intervenção de Leonardo Ortiz, vice-presidente das parcerias internacionais do projecto Code.org., cujo como papel é impulsionar parcerias com organizações de todo o mundo, incluindo governos, organizações sem fins lucrativos e entidades privadas, para que os alunos adquiram determinadas habilidades para que possam compreender e fazer parte do mundo digital.

A Hora do Código integra a Semana da Educação em Ciências da Computação, que decorre entre os dias 7 e 11 de Dezembro, realizada anualmente em reconhecimento do aniversário da Almirante Grace Murray Hopper, pioneira da computação. A Direcção Regional de Educação, enquanto parceira internacional da 'Hora do Código', tem promovido nos últimos anos esta atividade nas escolas do ensino básico e secundário, culminando inclusive com a consolidação, no presente ano lectivo, das Ciências da Computação como disciplina do 1.º ciclo do ensino básico.

Os conteúdos abordados neste encontro, em português, incluem a Cultura Digital e um tutorial sobre uma nova atividade do code.org. Este evento destina-se a todos os profissionais de educação e as vagas são limitadas.

Para aceder a este encontro educativo, é necessário preencher este formulário .

Para mais informações, visite a página do evento.

O encontro será, posteriormente, transmitido no facebook da Direcção Regional de Educação, do Educaticram e das Ciências da Computação.