Números que marcam esta quinta-feira, 3 de Dezembro

15

A Região Autónoma da Madeira regista, hoje, dia 3 de Dezembro, 15 novos casos positivos de covid-19, 13 dos quais de transmissão local.

53 mil

Foram recepcionados 50 mil testes rápidos à covid-19, que chegaram à Madeira pelo avião militar.

1,3 milhões

O Governo Regional celebrou um contrato-programa, no valor de 1,3 milhões, com a Madeira Parques, para minimizar efeitos da pandemia Esta foi uma das conclusões do Conselho de Governo desta quinta-feira.

30

Vão precisas 30 horas para analisar e debater o Orçamento Regional e o Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para 2021. A discussão acontece entre os dias 15 e 18 de Dezembro.

5

Um homem que manteve uma mulher deficiente fechada numa casa durante quase seis meses, numa casa da Travessa do Coronel Cunha, para lhe ficar com o dinheiro da pensão, foi condenado, esta tarde, no Juízo Central Cível do Funchal (Edifício 2000), a cinco anos de prisão, mas com pena suspensa.

A mesma pena recebeu o cidadão luso-venezuelano, de 52 anos, que em Março passado tentou matar o irmão à facada na casa onde ambos viviam, na zona da Penteada.

14

Nem 14 denúncias foram suficiente para travar a morte de Maria Madalena, a professora de ensino especial, de 61 anos, que foi degolada pelo companheiro, no Porto Santo, em 2016. A conclusão é do Relatório da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica.