Secretário da Educação receptivo a propostas da JP-Madeira na área do ensino superior

Uma delegação da JP-Madeira reuniu-se, hoje, com o secretário regional da Educação. Jorge Carvalho ter-se-á mostrado bastante receptivo a alguns aspectos das propostas da JP, todas a incidirem sobre as bolsas de estudo do Governo Regional atribuídas a alunos do ensino superior.

A JP sugeriu que os alunos, quando se candidatam ao ensino superior através do Gabinete de Apoio ao Aluno, possam, na mesma ocasião, apresentar a sua candidatura à bolsa de estudo. A decisão sobre a atribuição da bolsa deveria acontecer até à data das colocações, ficando a aprovação apenas dependente da apresentação de um documento comprovativo da realização da matrícula.

A esta sugestão, Jorge Carvalho terá esclarecido já haver um esforço nesse sentido, o do encurtamento de prazos, nomeadamente, através da prestação de informação para que os alunos possam começar a preparar a documentação necessária. O Governante comprometeu-se a estudar caminhos que possam conduzir a uma ainda maior antecipação de todo o processo.

Outra das propostas, que melhor acolhimento tiveram, foi para que, no primeiro ano de candidatura, haja o pagamento à cabeça do valor correspondente a seis meses. A ideia é ajudar a fazer face aos custos acrescidos com a mudança de residência do aluno.

A JP diz ter havido bastante abertura, por parte do Governo Regional, para implementar a medida, e que terá afirmado contar com a JP na altura da definição das regras específicas para a respectiva concretização.

Outras duas sugestões estão relacionadas com os tempos de pandemia por Covid-19. A JP sugeriu a existência de aumentos extraordinários no valor da bolsa, nos próximos três anos, como forma de compensar as dificuldades acrescidas que as famílias sentem e vão sentir como consequência da pandemia em curso.

Jorge Carvalho terá demonstrando abertura para analisar a sugestão, nomeadamente por também ter preocupações com a protecção das famílias, em especial as socialmente mais frágeis, mas ainda não se quis comprometer com medidas concretas. Este é considerado o ano zero, a situação será analisada e, depois, tomadas as decisões, havendo o compromisso do secretário da educação de manter a auscultação da JP-Madeira.

No encontro, desta tarde, participaram, além do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, o presidente da JP-Madeira, Pedro Pereira, os vice-presidentes, Tiago Correia e Gomes Barreto, e o presidente da JP-Funchal, Simão Ferreira.