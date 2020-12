Bruno Camacho diz que “é mentira" que PSD-Santa Cruz tenha votado contra apoios sociais

“Ainda que seja humanamente impossível esclarecer todas as mentiras que o Presidente do Executivo Municipal de Santa Cruz vem a público diariamente proferir, existem algumas que não podem passar em claro e está é uma delas”.

A afirmação é do deputado municipal social-democrata, Bruno Camacho, que nega que o PSD tenha votado quaisquer medidas de apoio na área social, conforme foi veiculado pelo executivo nas conclusões da reunião de câmara semanal.

“As afirmações que o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz tornou públicas (...) não correspondem à verdade e não passam de mais um exemplo da demagogia habitual de quem, sem argumentos, faz da mentira a sua principal arma”.

Bruno Camacho explica que “aquilo que esta aqui em causa" são os apoios que estão a ser concedidos, em parte ao abrigo do contrato do empréstimo covid-19 no valor de 2 milhões de euros contraído pelo município, relativamente ao qual o PSD se absteve.

A justificação avançada pelos social-democratas é de que o referido empréstimo gerou "dúvidas quanto ao destino que algumas verbas teriam, nomeadamente eventos festivos a realizar em 2020 e 2021", e que, no seu entender, "não deveriam integrar o presente reforço de meios financeiros da autarquia”.

Bruno Camacho diz ainda que “o atrás exposto pode ser verificado na Ata da Reunião Extraordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz que teve lugar a 17/07/2020 e nas comunicações que fizemos junto da Comunicação Social na mesma altura".

O deputado do PSD vincou ainda que "o PSD nunca votou contra medidas que visassem reforçar o apoio social à população do concelho de Santa Cruz".