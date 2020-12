Santa Cruz aprovou 400 mil euros em apoios na área social

O executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz reuniu-se esta quinta-feira e aprovou um pacote de 13 propostas de apoios na área social, num investimento de cerca de 400 mil euros.

Parte dos projectos aprovados por unanimidade são ao abrigo do empréstimo da covid-19, contraído recentemente pelo município. Destes destacam-se outros 13 processos de ajuda à recuperação de imóveis, no valor de 115 mil euros; mais 203 famílias apoiados com apoio financeiro mensal ao abrigo do Fundo Social de Emergência, no valor global de mais de 200 mil euros; e apoio à realização de pequenas cirurgias para mais 21 pessoas que esperavam há anos por uma solução do sistema regional de saúde, num investimento de cerca de 61 mil euros.

Foram ainda aprovados apoios pontuais, já fora do empréstimo, para aquisição de óculos, aparelhos e próteses auditivas.

Filipe Sousa lembrou que todas estas medidas mereceram o voto contra do PSD e do CDS, escreve a autarquia em comunicado.