Força Aérea realiza 127 missões este ano na Madeira

A Força Aérea efectuou um total de 127 missões, durante o ano que agora finda, na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o relatório ontem publicado, ao longo de 2020 foram transportados 153 doentes, nas aeronaves da Força Aérea, no espaço aéreo da Região, a esmagadora maioria entre o Porto Santo e a Madeira.

No total nacional, em 2020, a Força Aérea realizou mais de 1200 missões de soberania e de apoio aos portugueses, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e em Portugal Continental.

"Além das 35 missões de apoio logístico aéreo no combate contra a doença Covid-19, a Força Aérea continuou a garantir o funcionamento de um complexo dispositivo de alerta para dar resposta às solicitações", indica o mesmo relatório.

Neste particular foram realizadas mais de 710 horas de voo em missões de vigilância do espaço aéreo, reais e de treino, pelas tripulações do F-16M, em prontidão máxima na Base Aérea N.º 5 em Monte Real.

As tripulações do EH-101, C-295M e Falcon 50 descolaram para realizar 504 transportes médicos urgentes, entre ilhas e/ou das ilhas para o continente, apoiando 639 doentes, 31 resgates a navios e 30 missões de busca e salvamento, com 39 missões de acompanhamento.

A aeronave Falcon 50, além de realizar transportes médicos de longa distância, esteve também empenhada em 30 missões de transporte de órgãos para transplante, quatro delas do estrangeiro para Portugal.

As aeronaves C-130H e C-295M realizaram mais de 36 missões de apoio aéreo logístico.

Com recurso às aeronaves C-295M, P-3C CUP+, AW199MII “Koala” e aos Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS), a Força Aérea realizou mais de 744 horas de voo em 197 missões de reconhecimento e avaliação integradas no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais e no apoio ao combate a incêndios.

As aeronaves P-3C CUP+ e C-295M realizaram 137 missões de vigilância marítima em território nacional e internacional, o equivalente a mais de 770 horas de voo.

A Força Aérea continuou ainda a cumprir os seus compromissos internacionais com Forças Nacionais Destacadas nos diferentes teatros operacionais: Mali (MINUSMA), Polónia (ASSURANCE MEASURES) e Sul de Espanha (FRONTEX).



No total, foram realizadas mais de 4200 horas de voo em prol de Portugal e dos Portugueses.