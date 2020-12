Vídeo mostra condutora que escapou por milímetros à força da água na Boaventura

Uma condutora não ganhou para o susto quando, no dia de Natal, a força da água que corria na Ribeira dos Moinhos, na freguesia da Boaventura, transbordou e galgou a via expresso, mesmo em frente ao túnel de ligação à Ponta Delgada, no preciso momento em que a viatura se dirigia para a entrada desta passagem subterrânea inaugurada em Agosto de 2017.

Como se pode constatar no vídeo gravado e posteriormente publicado no Facebook por Alexandre Figueira, emigrante madeirense no Reino Unido que se encontra de férias na casa dos pais, a automobilista escapou por milímetros à força da água que poderia ter arrastado a viatura. A pronta reacção da mulher - que travou e fez marcha-atrás - foi determinante e evitou outro desfecho.

Recorde-se que os acessos às freguesias da Ponta Delgada e Boaventura ficaram bloqueados no dia de Natal, durante várias horas.