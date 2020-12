Pelotão da Zona Militar da Madeira despede-se amanhã antes de partir para o Afeganistão

Realiza-se amanhã, dia 28 de Dezembro, pelas 16h30, no Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) a cerimónia de despedida do Pelotão da Zona Militar da Madeira (ZMM), que irá partir em missão para o Afeganistão.

A 6.ª Força Nacional Destacada, Quick Reaction Force, para a Resolute Support Mission (6ªFND/QRF/RSM) da Organização do Tratado Atlântico Norte (OTAN) no Teatro de Operações do Afeganistão, irá actuar como parte da Força de Reação Rápida que garante a segurança do Aeroporto Internacional Hamid Karzai (HKIA), em Cabul.

A ZMM garante o Pelotão Mobile que integra a Companhia QRF, que conta igualmente com um Pelotão da Zona Militar dos Açores e outro da Brigada Mecanizada sediada no Campo Militar de Santa Margarida, sendo esta última a unidade organizadora da Força.

Para integrarem esta força, os militares da ZMM realizaram um aprontamento que decorreu entre agosto e dezembro, inicialmente na Madeira e posteriormente no Campo Militar de Santa Margarida.

De referir que na cerimónia de despedida irá ser entregue uma imagem de Nossa Senhora do Monte, que tem acompanhado desde o ano 2000 os militares da ZMM que integraram Forças Nacionais Destacadas, nos variados Teatros de Operações, em que a ZMM tem sido chamada a participar.