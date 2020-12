Horários do Funchal sofre alterações durante o Natal

O Grupo Horários do Funchal irá proceder a algumas alterações durante o período compreendido entre os dias 23 de Dezembro, amanhã e 1 de Janeiro, no que concerne as carreiras urbanas e interurbanas, assim como os postos de venda e atendimento ao público.

Assim e, no que concerne aos horários dos postos de venda e atendimento HF, nos dias 23, 28, 29, 30 e 31 de Dezembro, os horários de funcionamento serão:

- Anadia: 08h30 às 19h00;

- Pinga: 08h30 às 18h30;

- Marina: 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Já nos dias 24 e 26 de Dezembro, e 1 de Janeiro de 2021, o balcão do Anadia estará encerrado, enquanto os quiosques localizados na Rua Artur de Sousa 'Pinga' e na Marina estarão abertos entre as 08h30 e às 16h30.

Já no dia 25 de Dezembro, dia de Natal, os postos de venda e atendimento ao público estarão fechados, enquanto no dia 27 de Dezembro, os horários de funcionamento serão:

- Anadia: Encerrado;

- Pinga: 08h30 às 16h30;

- Marina: 08h30 às 15h30.

No que concerne aos horários das carreiras deixamos aqui as alterações para os diversos dias até ao final do ano:

No dia 23 de Dezembro, o serviço realizar-se-á no horário de dias úteis, no que toca à HF, e úteis não lectivo para a C.C. São Gonçalo;

No dia 24 de Dezembro, será realizado o horário de sábado;

No dia 25 Dezembro, dia de Natal, não haverá serviço;

Nos dias 26 e 27 de dezembro, será praticado o horário de domingos e feriados;

Entre os dias 28 de Dezembro a 30 de Dezembro, o serviço realizado será de dias úteis, no que toca à HF, e úteis não lectivo para a C.C. São Gonçalo;

No dia 31 de Dezembro será realizado o serviço de sábado, enquanto que no dia 1 de Janeiro será praticado o horário de domingos e feriados.

No comunicado enviado pela empresa esta informar ainda que "sendo os postos de venda e atendimento da Horários do Funchal locais que servem, mensalmente, um elevado número de clientes, a grande maioria no final de cada mês, apelamos à utilização das nossas máquinas automáticas, agentes PAYSHOP e postos CTT para o carregamento mensal dos passes."

Devido à pandemia Covid-19, consideramos que a partilha desta informação seja de interesse público, de forma a evitar aglomerações e constrangimentos generalizados. Assim, solicitamos a amabilidade da colaboração na sua divulgação.

Caso a informação relativa aos horários dos postos de venda e atendimento seja mais percetível em esquema, anexamos um quadro para o efeito.