Requalificação da zona balnear da Madalena do Mar avança nos primeiros meses de 2021

A Secretaria Regional e Equipamentos e Infra-estruturas, através da Ponta do Oeste, irá realizar a requalificação da zona balnear da Madalena do Mar, que inclui a melhoria das infra-estruturas balneares, passeio público, pontão de acesso ao mar, num investimento estimado em cerca de 400 mil euros.

Em informação disponibilizada ao DIÁRIO, a SREI salienta que é intenção do Governo Regional que este investimento arranque no primeiro trimestre de 2021 e que esteja concluído no início do Verão de 2021, incluindo, assim, a reabilitação paisagística e de infra-estruturas da promenade, de acesso ao mar e do parqueamento automóvel, pelo que as obras incidirão no espaço envolvente à Ribeira da Madalena do Mar.

Em Jornal Oficial da Região (JORAM) já foi publicada uma portaria que diz respeito ao contrato-programa que será celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A., para financiar a obra de Reabilitação das Infraestruturas da Frente Mar Contíguas à Foz da Ribeira da Madalena do Mar e que vai, precisamente, hoje a Conselho de Governo.

De acordo com a SREI, a materialização da requalificação consiste na:

• Intervenção profunda na recuperação do Pontão marítimo com:

o substituição de elementos laminares de aço;

o Recuperação e recolocação do deque;

o Construção da escada de ligação entre o pontão e a plataforma de acesso ao mar;

o Recuperação e recolocação da guarda-corpos;

o Recuperação das bases dos pilares de suporte ao pontão;

• Passeio marítimo:

o Reconstrução dos blocos monolíticos de betão, face à sua importante integração estética e de segurança;

o Substituição e limpeza nas juntas do pavimento de toda a promenade, constituído por lajetas de betão;

o Reabilitação das três rampas de acesso ao calhau;

o Revisão da instalação elétrica, destinada à iluminação pública;

o Reabilitação do mobiliário urbano;

o Substituição da rede de rega;

o Substituição da vedação ao longo do passeio marítimo.

• Acessibilidades e estacionamento:

o Reorganização do estacionamento com definição de lugares para portadores de mobilidade reduzida;

o Reabilitação do terrapleno com novo tapete;

o Reabilitação das áreas verdes, dotando-as de plantas autóctones.

• Limitação em segurança do espaço público, face à queda de pedras verificada no passado, transformando-se numa zona de continuidade da vegetação autóctone existente e protegida por um muro perimetral.