Mais três trabalhadores da Câmara de Santa Cruz em isolamento

As autoridades de saúde decretaram o isolamento profilático de mais três trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Cruz, depois de uma funcionária ter testado positivo para Covid-19. A autarquia revela, através de comunicado, que as autoridades de saúde consideraram contactos de risco os que costumavam ter convívio social fora do trabalho com a funcionária infectada, sobretudo à hora de almoço, e não as pessoas que trabalhavam no mesmo espaço, usando máscara.

Depois do caso positivo, a autarquia contratou uma equipa especializada para desinfectar, na última noite, todo o edifício camarário. A medida foi tomada de acordo com o Plano de Contingência da autarquia.

A medida, explica a Câmara de Santa Cruz, pretende garantir a segurança de todos os trabalhadores e munícipes que afluem diariamente aos serviços camarários.