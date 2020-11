Primeiro teste às crianças do 'Colégio Infante' foi negativo

Todas as crianças das duas salas da pré do Colégio Infante D. Henrique foram negativos, faltando apenas ser testada uma das crianças.

A Direcção da escola deu conta desta situação aos encarregados de educação ao final da tarde desta sexta-feira, alertando, contudo, que as crianças, apesar do resultado ter sido negativo, devem permanecer em isolamento, recebendo o acompanhamento das equipas pedagógicas até que sejam dadas novas indicações.

Relembramos que, no início desta semana foram reportados dois casos positivos de Covid-19 entre os alunos daquele estabelecimento de ensino da freguesia do Monte. Na altura, o padre José Cancela, director, dava conta, ao DIÁRIO, de que os dois alunos eram familiares e frequentavam anos diferentes. Uma criança das crianças é do pré-escolar e outra do 3.º ciclo.

Por força desta situação, as duas turmas da pré foram dispensadas das actvidades lectivas, o mesmo acontecendo com a turma do aluno mais velho que está infectado com o novo coronavírus