Inclusão e integração são dois dos pilares do sistema educativo regional

A Secretaria Regional da Educação assinalou, na manhã desta quinta-feira, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com uma iniciativa na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Brazão de Castro, em São Roque.

No momento, Jorge Carvalho fez questão de salientar que dois dos pilares do sistema educativo regional são a inclusão e a integração, referindo às várias acções desenvolvidas junto dos alunos das escolas da Região com necessidades educativas especiais.

A sessão foi, também, pretexto para a entrega de prémios do concurso criativo promovido pela Direcção Regional da Educação, ‘Reduzindo diferenças, somando oportunidades’. Pese embora as limitações impostas pela Covid-19, docentes e técnicos que trabalham com estas crianças, coadjuvados pelos encarregados de educação, conseguiram levar à participação de 310 alunos dos vários níveis de ensino, pertencentes a 44 escolas da Madeira e Porto Santo. Juntaram-se aos alunos madeirenses, alguns estudantes da Escola Portuguesa de Moçambique.

Foi também devido às contingências da pandemia que a DRE resolveu dinamizar uma exposição on line para dar a conhecer todos os trabalhos apresentados a concurso. Na entrega de prémios presencial apenas estiveram os quatro alunos que ficaram em 1.º lugar em cada um dos níveis de ensino – 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário. Foi atribuída uma menção honrada aos alunos de uma turma do pré-escolar que participaram na iniciativa, embora esse nível de ensino não estivesse contemplado no concurso.

Assista aqui à exposição:

Os vencedores dos quatro escolões foram:

- 1.º ciclo: Bianca Santos (Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Ilhéus, Funchal)

- 2.º ciclo: Nuno Jesus (Escola Básica e Secundária Luís Maurílio da Silva Dantas, Câmara de Lobos)

- 3.º ciclo: Ivan Maliglovka (Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Santana)

- Secundário: Catarina Fernandes (Escola Básica e Secundária Luís Maurílio da Silva Dantas, Câmara de Lobos)