Ex-dirigentes da Segurança Social foram absolvidos

O Tribunal de Contas rejeitou responsabilidade de antigos quadros da Segurança Social da Madeira na prescrição de dívidas no valor de 3,9 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que dá conta de que esta decisão vai contra as conclusões de uma auditoria da secção regional da Madeira. Leia tudo na página 8.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para os Comerciantes e moradores que estão contra dormitório destinado aos sem-abrigo. Cerca de 300 subscritores de um abaixo-assinado entregue à Presidência do Governo Regional discordam da intenção de transformar o antigo Recolhimento do Bom Jesus num local para abrigar sem-abrigo. Os pormenores são para conhecer na página 3.

Já na página 5 saiba como Portos da Madeira pressionam autoridades espanholas. Em causa está um documento comum sobre as escalas dos navios.

No que diz respeito ao mundo laboral, saiba na página 4 como o Instituto de Emprego potenciou a criação de 373 novas empresas.

Por fim, o último destaque da primeira página vai para a pandemia de covid-19. A resolução do Conselho de Governo determina confinamento compulsivo para quem recusar teste ou não quiser cumprir o isolamento determinado. A Madeira contou ontem com mais 12 casos de covid-19 e já começou a tomar medidas com vista à vacinação, através da criação de uma comissão para acompanhamento da mesma. Mais informação nas páginas 12, 13 e 29.

