Governo reuniu três secretários e explicou apoios a empresários do turismo

O Governo Regional reuniu esta tarde os secretários regionais de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, e da Economia, Rui Barreto, com empresários do setor do Turismo.

O secretário regional de Turismo e Cultura explica que se inseriu no âmbito do conjunto de reuniões que o Governo Regional tem vindo a fazer junto dos empresários. Neste caso em particular, contou com a participação de representantes do setor do Turismo, abrangendo áreas distintas como as da hotelaria, da animação turística e das agências de viagens.

Eduardo Jesus sublinha que a reunião, que decorreu no Salão Nobre do Governo, na Avenida Zarco, “procurou, acima de tudo, analisar o impacto do que será o mês de novembro tendo em atenção as restrições comunicadas pelo Governo inglês”. Além disso, complementa que “visou ainda procurar aferir junto dos empresários das necessidades que dali poderão surgir, aproveitando a presença dos três secretários regionais para os devidos esclarecimentos”.

Assim, através da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania diz que “houve oportunidade para explicar os mecanismos que hoje em dia vigoram, e que recuperam um pouco as reivindicações que o setor do Turismo fazia relativamente ao sistema do layoff simplificado que vigorou anteriormente”.

Por outro lado, o governante com a tutela do Turismo, explicou que o secretário regional da Economia “teve ocasião de falar acerca do sistema que foi aprovado na última quinta-feira, que visa, acima de tudo, complementar o esforço que as empresas têm na parcela que a Segurança Social não paga quando estamos perante o apoio extraordinário à retoma progressiva. Trata-se de um incentivo que dá pelo nome de Garantir+ e que tem uma dotação de dois milhões de euros para reforçar a parcela referida”.

Mais acrescenta Eduardo Jesus que da reunião foi possível ouvir igualmente por parte do secretário da Economia uma referência ao “compromisso do Governo Regional de lançar ainda este ano um sistema de incentivos ao Funcionamento, admitindo como base os custos de exploração das empresas referentes ao ano de 2019, e procurando que, no início de 2021 seja lançado um outro sistema de incentivos ao Funcionamento que venha dar cobertura aos custos incorridos em 2020”.

Finalmente, Eduardo Jesus considera que foi uma reunião que permitiu uma troca de impressões e recolher sugestões as quais “a Sr.ª Secretária Regional se encarregará de fazer chegar ao Governo da República no que diz respeito ao melhoramento do sistema que hoje vigora relativamente ao apoio extraordinário e à retoma progressiva”.