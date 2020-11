Facebook lança programa de literacia digital para pais e jovens portugueses

O Facebook lançou hoje um programa de literacia digital para jovens, pais e educadores portugueses denominado 'Get Digital', o qual é gratuito e oferece recursos educativos, anunciou a rede digital.

O objectivo "é ajudar os jovens portugueses a navegarem de forma segura num mundo digital progressivamente mais complexo, e ao mesmo tempo, que tenham capacidade e conhecimento suficiente para influenciar a comunidade digital de forma positiva".

A rede social salienta que, "neste momento particular de pandemia, em que os jovens estão cada vez mais tempo 'online', os recursos do 'Get Digital' foram desenhados para ser usados tanto pelos jovens, como pelos pais e educadores, seja em casa ou na sala de aula".

Os recursos deste programa assentam em cinco pilares: Alicerces digitais; Bem-estar digital; Interação digital; Emancipação digital; e Oportunidades digitais.

"Os cinco pilares estão distribuídos num módulo de três partes distintas: educadores, pais e jovens", adianta o Facebook, referindo que "esta abordagem holística permite que a mensagem da segurança 'online' esteja presente tanto em casa como na sala de aula".

"Enquanto os educadores têm acesso a 37 lições para apresentar a alunos dos 11 aos 18 anos, os pais podem aceder a cinco vídeos que sugerem como interagir com os filhos relativamente a estes temas, e por fim, os próprios jovens têm uma série de exemplos de impacto positivo na comunidade on-line, assim como exercícios e atividades", explica a rede social.

O programa 'Get Digital' foi desenvolvido em cooperação com organizações como o Harvard Berkman Klein Center for Youth and Media, Yale Center for Emotional Intelligence, o Greater Good Science Center, Teaching Tolerance, International Society for Technology in Education (ISTE) e a National PTA.

Entretanto, o programa educativo 'online' GeraZão, que fez um ano e é mais focado nas questões de segurança e privacidade, foi desenvolvido com apoio da Direção-Geral da Educação, o Seguranet, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Centro Internet Segura, sendo que os recursos deste programa continuam disponíveis em Portugal.

"Hoje o Facebook revela que mais de 30 mil portugueses visitaram o programa e cerca de 25 mil completaram os desafios interativos, sendo que 3 mil jovens conseguiram completar o 'Escape Room Z' - um jogo educativo e interativo de aventuras", conclui a rede social.