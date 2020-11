Recolhimento do Bom Jesus já não deverá acolher os sem-abrigo

Já não deverá ser criado no histórico Recolhimento do Bom Jesus o novo centro de acolhimento nocturno da Diocese do Funchal em parceria com a asa de saúde São João de Deus, o dormitório para a população sem-abrigo da Madeira que levou à apresentação ao Governo Regional de um abaixo-assinado de cerca de 300 pessoas, entre moradores e negociantes que estão contra. A procura de um local alternativo está em marcha, depois de uma reunião na passada terça-feira entre o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania.

Foi a própria Augusta Aguiar a dar conta deste facto, ao revelar a abertura da Diocese a uma nova localização, estando agora o Executivo a envidar esforços para encontrar um novo local para acolher esta população desfavorecida. “ (…) reuni, na passada terça-feira, com o Sr. Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que reiterou a vontade da Diocese em continuar a apoiar projectos de cariz social, nomeadamente os dirigidos para a população em situação de sem-abrigo, mas estando receptivo quanto à mudança de localização”, divulgou esta manhã a secretária ao DIÁRIO. “De diálogos mantidos com a Diocese e demais parceiros, nomeadamente a Casa de Saúde São João de Deus, ressalve-se o esforço conjunto para encontrar um espaço alternativo que preencha todos os requisitos necessários para a implementação do projecto”, acrescentou ainda na reacção enviada por escrito à notícia ‘Diocese não cede em projecto para sem-abrigo’, publicada na edição de hoje deste matutino.

Para já Augusta aguiar não adianta qual ou quais os espaços que estão a ser estudados para a criação desta casa, onde as pessoas que habitualmente dormem na rua vão poder pernoitar. Nem qual a razão para estar a ser procurada uma alternativa, nomeadamente se terá algo a ver com a manifestação pública de descontentamento com a criação desta valência na zona. Certo é que há um conjunto de exigências a cumprir pelo novo local para que efectivamente seja uma alternativa ao prédio localizado na Rua do Bom Jesus.

A secretária de Inclusão Social e Cidadania sublinha que os sem-abrigo são “prioridade em termos da intervenção social do Governo”, tendo neste sentido sido criado o Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2018-2022 (PRIPSSA) para uma intervenção interinstitucional inclusiva e que inclui medidas de prevenção, protecção e integração para este grupo.