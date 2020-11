Junta de Santa Luzia a favor de dormitório para sem-abrigo no Recolhimento do Bom Jesus

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, José António Rodrigues, diz estar a favor da construção, por parte da Diocese do Funchal e Casa de Saúde São João de Deus, de um novo dormitório no Recolhimento do Bom Jesus.

O autarca afirma que concorda com este projecto porque vai ajudar quem realmente precisa de ter um tecto sobre a cabeça.

Por isso, não concorda com o teor do abaixo-assinado que esta semana foi entregue na Presidência do Governo Regional, em que os subscritores - comerciantes e moradores - se manifestam contra a criação de um dormitório para sem-abrigo naquele local, sugerindo que seja colocado noutro sítio.

Refira-se que esta notícia surge em destaque na edição impressa desta sexta-feira no DIÁRIO.

José António Rodrigues diz que é preciso ser humano e compreender que os sem-abrigo precisam de ajuda, além disso, salienta que qualquer instalação deste tipo tem regras, logo, não aceita o argumento de possível insegurança.

E deixa claro que, se a Junta de Freguesia for chamada a se pronunciar, irá dar a sua concordância ao projecto.

De resto, esta manhã, o DIÁRIO ouviu um sem-abrigo que alerta para um conjunto de pessoas que precisa de ajuda e que não se revê nos que andam sujos e à porrada.