612 clarões iluminaram a madrugada desta sexta-feira 13

Precisamente uma semana depois do ‘festival’ de relâmpagos ocorrido na madrugada e manhã da última sexta-feira, dia 6, na região da Madeira (área centrada no Funchal com 140 km de diâmetro), esta noite o céu em redor do Arquipélago da Madeira voltou a iluminar-se centenas de vezes, tendo sido registadas durante a madrugada 612 descargas eléctricas, número que apesar de significativo, ficou ainda assim muito aquém da forte trovoada ocorrida há oito dias, onde em 8 horas foram registados 4.606 raios registados.

Dos mais de 600 raios ocorridos na madrugada desta sexta-feira-feira, dois terços das descargas (402) foram entre-nuvens ou intra-nuvens, tendo o restante terço atingido o solo (210 nuvem-terra, dos quais 202 negativos e 8 positivos), revelou Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, tendo em conta os registos apurados em tempo real pela nova rede de detectores de trovoadas instalada na Madeira – Santa do Porto Moniz, Santana e Funchal - e no Porto Santo, equipamentos de última geração que permite melhorar a previsão meteorológica a muito curto prazo.

A nova rede permite avaliar a intensidade e a polaridade dos raios (através da medição da radiação electromagnética emitida) em tempo real, um importante contributo também no reforço da prevenção e gestão de riscos.