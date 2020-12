Mais de 16 mil relâmpagos em 24 horas na Madeira

Foi um autêntico festival de relâmpagos o resultado da intensa actividade de descargas eléctricas atmosféricas registada sobre a Madeira e o Porto Santo nas últimas 24 horas - entre as 12 horas de ontem, dia 30 de Novembro, e as 12 horas de hoje, dia 1 de Dezembro. Neste período a rede de detectores de trovoadas (4) instalada na Região registou, num raio de 100 km – área centrada no Funchal – registou 16.253 clarões. Nesta intensa actividade electromagnética verificaram-se 15.611 raios intra-nuvens ou entre-nuvens e 742 nuvem-solo, sendo 470 negativos e 172 positivos. Um número bastante significativo destas descargas eléctricas ocorreu sobre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, havendo registo da queda de vários raios nuvem-solo a atingir várias localidades da superfície terrestre da Madeira, de acordo com a informação prestada pela delegação na Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Destaque para os mais de 11 mil relâmpagos ocorridos sobre as ilhas e ao largo destas entre o meio-dia e as 20 horas desta segunda-feira. De resto, só ontem até às 24 horas ocorreram mais de 12.500 relâmpagos. Mais do triplo comparativamente à queda de raios registada depois da meia-noite (3.723).

Avaliação só possível com base nos registos da rede de detectores de trovoadas instalada, no início do ano, na Madeira. Esta rede regional juntamente com a melhoria e redimensionamento da rede de detectores de trovoada em Portugal Continental e ainda, complementada com o intercâmbio de dados em tempo real com a rede da AEMET (Espanha Peninsular e Canárias), permite agora também acompanhar a actividade electromagnética da atmosfera, na região atlântica que vai das Canárias à Madeira e Portugal Continental.

Recorde-se que o Arquipélago da Madeira tem estado nos últimos dias sob a influência da depressão Clement, que para além da chuva e do vento intenso, trouxe também fortes trovoadas. As condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em regra, estão associadas a nuvens de grande desenvolvimento vertical (cumulonimbus), que além de proporcionar a queda de raios, dão origem a períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e também precipitação na forma de granizo, conforme tem ocorrido um pouco por toda a Região.