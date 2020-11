Trovoada na região da Madeira proporcionou 1.542 clarões

Entre a última quarta-feira, dia 25, e o meio da manhã de hoje, dia 27, a Região da Madeira (área centrada no Funchal com 140 km de diâmetro) registou mais de 1.500 clarões, muitos das quais ocorridos sobre as ilhas da Madeira e do Porto Santo e também ao largo destas. A maior actividade de queda de raios deste que foi, pelo menos, o ‘terceiro festival de relâmpagos’ ocorrido este mês de Novembro à volta do Arquipélago da Madeira, verificou-se entre o início da noite de quarta-feira e o início da tarde de quinta-feira – intervalo de cerca de 20 horas -, período em que foram registados perto de mil descargas eléctricas pela rede de detectores de raios instalada na Região – Porto Moniz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo.

Um total de 1.542 clarões foram registados, num raio de 300 km, entre as 02:24 de quarta-feira e as 09:58 de hoje – perto de 56 horas.

Segundo revelou Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, mais de dois terços desta trovoada foram descargas entre-nuvens ou intra-nuvens (1.054), tendo o restante actividade atingido o solo (488 raios nuvem-terra, dos quais 260 positivos e 228 negativos).

Recorde-se que o primeiro e grande ‘festival’ de trovoada ocorreu na madrugada do passado dia 6 (sexta-feira) onde em apenas 8 horas foram registadas mais de 4.600 descargas eléctricas. Uma semana depois, na sexta-feira 13, novo ‘show’ eléctrico em redor da Região, mas com ‘apenas’ 612 clarões registados pelos equipamentos de última geração recentemente instalados na Madeira e em Porto Santo, que contribui para melhorar a previsão meteorológica a muito curto prazo.