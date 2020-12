Miguel Silva Gouveia recebeu Comandante da Zona Marítima da Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, nos Paços do Concelho do Funchal, o Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-Guerra Guerreiro Cardoso, para a tradicional apresentação de cumprimentos de Natal.

Miguel Silva Gouveia e Guerreiro Cardoso falaram, de acordo com nota da CMF enviada para as redacções, sobre várias matérias de interesse operacional e estratégico para o Funchal e para a Região. O autarca, lê-se no mesmo comunicado, "destacou as excelentes relações entre a Câmara Municipal e o Comando da Zona Marítima da Madeira e vincou todo o excelente trabalho realizado por esta instituição quer ao nível da busca e salvamento, quer no controlo e vigilância da área marítima e costeira da nossa ilha”.