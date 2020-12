Miguel Silva Gouveia recebeu comandante da Zona Militar da Madeira

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta quarta-feira, nos Paços do Concelho do Funchal, o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Manuel Monteiro Sardinha, para a tradicional apresentação de cumprimentos de Natal.

Miguel Silva Gouveia ressalvou as excelentes relações da autarquia com o Comando da Zona Militar da Madeira (ZMM) que “tem feito um trabalho relevante na defesa dos interesses da nossa Região, e de forma particular neste ano atípico em que vivemos, com todas as suas missões de apoio à população e às diversas forças de segurança no combate à pandemia.”

O edil destacou, igualmente, as inúmeras operações que ambas as entidades têm vindo a desenvolver em conjunto ao longo dos últimos anos na cidade do Funchal e deixou o desejo de que “haja sempre esta via de diálogo e de cooperação institucional que é muito prezada pela Câmara Municipal do Funchal”.