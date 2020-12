Pingo Doce aperta no controlo e lança novo serviço na Madeira

A cadeia de supermercados Pingo Doce acaba de lançar, numa das suas lojas da Madeira, o serviço ‘Click and Collect’. Esta opção permite ao cliente a recolha das compras efectuadas online na loja do Pingo Doce La Vie, no Funchal.

De acordo com a informação divulgada esta manhã pelo Gabinete de Comunicação da marca, na prática, basta aceder ao site do Mercadão e fazer as compras online, selecionando o dia e a hora de recolha na loja Pingo Doce La Vie. "Finalizada a compra, o cliente recebe uma notificação no email, com o número da encomenda e o contacto para o qual deverá ligar quando estiver a caminho da loja. Quando chegar, um Personal Shopper estará à espera do cliente com as compras. A encomenda fica disponível para levantamento naquela loja a partir do dia seguinte à compra".

Recorde-se que o serviço de compras online Pingo Doce – operado pelo Mercadão, empresa parceira -, foi disponibilizado na Madeira em Março deste ano. Já em Junho, o Pingo Doce iniciou o serviço de entregas ao domicílio de refeições do take away, em parceria com a Bring Eat!, no Funchal, Câmara de Lobos e no Caniço. "A criação destes serviços, aos quais se junta o 'Click and Collect', procura oferecer maior conforto e conveniência aos clientes do Pingo Doce, que dispõem agora de várias opções para realizarem as suas compras", dá conta a mesma nota.

Esta poderá ser, de resto, mais uma medida implementada por esta marca para evitar situações de descontrolo como as que ontem foram descritas por Miguel Albuquerque, no decorrer da conferência de imprensa que serviu, sobretudo, para deixar avisos, mais do que novas regras.

O Presidente do Governo Regional dava conta de que havia muitos incumprimentos face às medidas decretadas pelas autoridades de saúde regionais no âmbito do controlo da pandemia da Covid-19. Tendo, inclusive, colocado em cima da mesa a possibilidade de vir a encerrar os centros comerciais e os supermercados que não cumprirem as regras em vigor.

Já hoje, muitas foram as superfícies comerciais que voltaram a implementar procedimentos que já estiveram em prática no início da pandemia, na Região. Medição de temperatura e controlo de entradas fizeram com que as filas às portas dos supermercados fizessem parte da realidade das compras natalícias.

A par destas medidas, foram, também, reforçados os dispensadores de álcool gel nas entradas e saídas de algumas superfícies comerciais, sendo que o uso de máscara continua a ser uma exigência.