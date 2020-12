Juíza nega ao Governo Regional poder para decidir crime de desobediência

Mulher acusada de ter furado o confinamento obrigatório imposto aos viajantes livrou-se de ir a julgamento. Tribunal entende que o executivo madeirense não tem competência para definir a natureza do crime.

O corte de árvores é quatro vezes maior nos terrenos privados, é este o título que marca a foto da primeira página do DIÁRIO. Por cada licença concedida em 2020, foram abatidas 37 em propriedade particular. Comerciantes dizem que ficou mais caro vender pinheiros.

Já a ‘Noite do Mercado’ marcada para hoje terá controlo à entrada e acaba cedo no Funchal.

Destaque ainda para a ARAE que instaurou 160 processos desde Julho. Fiscalização promete estar atenta aos mercados de Natal. É noticia ainda o maior centro comercial que garante que “vai além” do exigido nas regras sanitárias.

Ainda em questões relacionadas com a pandemia, os ‘combatentes’ da covid-19 são prioritários no plano de vacinação que será hoje apresentado. Há a reportar 42 novos casos de covid-19, na Região.

No espaço entrevista arquitecto Paulo David afirma que falta desenhar o chão da cidade.

“É uma ilusão estar a pensar só em recuperar edifícios”, diz o arquitecto.

Nota final para o Governo que irá abrir 98 vagas de emprego.

