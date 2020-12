Maior alinhamento de Júpiter e Saturno visível hoje nos céus da Madeira

Há 20 anos, em 2000, os planetas Júpiter e Saturno estiveram muito perto e será preciso esperar 60 anos, até 2080, para que os dois maiores planetas do Sistema Solar estejam novamente tão próximos no céu”.

Fernando Gois , presidente da Associação de Astronomia da Madeira explicou que “nós temos um fenómeno que é muito raro. É a grande conjunção de dois planetas (Júpiter e Saturno). É a junção visual de dois planetas, mas que estão distanciados um de outro cerca de oitocentos e tal milhões de quilómetros. O fenómeno poderá ser visto a partir da Terra, hoje, dia 21 de dezembro”.

Recordou ainda que “no ano 7 antes de Cristo verificou-se este alinhamento e depois mais tarde no ano de 1623 e agora neste momento actual. A Madeira proporciona a percepcionar este fenómeno de forma muito bem, desde que as condições atmosféricas estejam ótimas. O fenómeno estará a realizar próximo do horizonte, mas como próximo do horizonte temos algumas neblinas e isso pode prejudicar a visualização do fenómeno. A verdade é que o fenómeno já está em marcha e a verdade é que está quase a coincidir um com outro. Hoje ao anoitecer, entre as 18 e as 18 horas e trinta convém as pessoas observar esse fenómeno, partindo do horizonte oeste e depois subindo a sua visão desde o horizonte oeste, para os lados de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Calheta. Depois vão verificar que estará uma estrela muito brilhante e essa estrela tem atrás Saturno e na frente Jupiter. Vamos ter a sensação que temos uma estrela só. É este fenómeno que vamos verificar”.

O presidente da Associação de Astronomia da Madeira aconselha a utilização de binóculos para observarem melhor este fenómeno especial.

No entanto, não foi visível para a maior parte da humanidade, tendo o fenómeno sido realmente observado pela última vez nas trevas da Idade Média, há quase 800 anos, quando corria o ano de 1226. A verdade que os astrónomos pensam que isso irá proporcionar um espetáculo celestial, visível a olho nu, quando Júpiter e Saturno surgirem no céu noturno, recriando no firmamento uma visão semelhante à da “Estrela de Belém” que, de acordo com a Bíblia, anunciou o nascimento de Jesus e guiou os reis magos. Os dois planetas serão vistos, mais logo após o pôr-do-sol, como um único ponto brilhante, podendo parecer a estrela mais proeminente no firmamento, durante o solstício de inverno, que acontece hoje.