AF Madeira doa 30 camisolas ao Lar da Paz

Após a visita e doações ao Centro Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, e Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme na passada sexta-feira, a AF Madeira continuou hoje as doações, dando por encerradas as visitas às entidades com virtudes sociais.



O Lar da Paz, através de João Pedro Gouveia seu Diretor Técnico, e Gilberto Teixeira seu Coordenador Pedagógico - recebeu nesta manhã de segunda-feira os donativos - 30 camisolas da Prova Rainha de Futebol enviadas pela Federação Portuguesa de Futebol, 3 bolas e uma doação em dinheiro por parte da AF Madeira, igualmente partilhados nas duas visitas prévias.



Deste modo, a AF Madeira fecha o ciclo solidário por diversas entidades de cariz social, proporcionando um Natal mais preenchido e rico aos jovens e adultos com necessidades especiais.