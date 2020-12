Madeira com 42 novos casos de covid-19

Segundo o boletim da Direção Regional de Saúde sobre a situação epidemiológica da Covid-19 a Região Autónoma da Madeira apresenta hoje um total de 42 novos casos positivos.

Trata-se de 17 casos importados (9 provenientes do Reino Unido, 3 da Venezuela, 2 do México, 1 dos Países Baixos, 1 de Angola e 1 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 25 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar um caso na área da saúde, tratando-se de um profissional de saúde do SESARAM, EPERAM, com contacto com um caso positivo, fora do contexto laboral.

O boletim adianta ainda que durante o dia de hoje há mais 28 casos recuperados a reportar, pelo que a região passa agora contabilizar 931 casos recuperados de Covid-19. Quanto aos óbitos a RAM contabiliza até ao momento um total de 10 associados à pandemia.

Até ao dia 22 de Dezembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 2.749 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

No que concerne aos casos activos, estes são agora 348, dos quais 110 são casos importados e 238 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 36 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 289 em alojamento próprio e 23 pessoas encontram-se hoje internadas, 22 na Unidade Polivalente e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19.

O comunicado enviado pela direcção Regional de Saúde há ainda a destacar 145 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Já os contactos feitos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 22.917 chamadas, mais 345 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.940 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 22.097 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Já os testes de PCR para despiste de Covid-19 realizados na RAM, há a assinalar que no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 130.661 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 20 horas de hoje.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 213.157.