NRP Douro chega amanhã à Madeira para mais uma comissão

A Região Autónoma da Madeira recebe amanhã, dia 23 de Dezembro, o navio-patrulha NRP Douro para mais uma comissão na Zona Marítima da Madeira, onde permanecerá até meados de março de 2021.

Durante a missão o navio irá estar empenhado em diversas tarefas, essencialmente vocacionadas para funções de segurança e autoridade do Estado no mar, guarnecendo o dispositivo naval padrão da marinha na Região.

A missão permanente da Marinha na Madeira tem com principal objectivo assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de patrulhamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no ma r.

O NRP Douro é Comandado pelo Primeiro-tenente Buinha Menúrias e tem uma guarnição de 28 militares (6 Oficiais, 5 Sargentos e 17 Praças). Este navio foi aumentado ao efetivo dos navios da Marinha em 25 de novembro de 2013.

O NRP Douro substitui o NRP Figueira da Foz, que largou ontem, segunda-feira, ao porto do Funchal para a Base Naval de Lisboa.