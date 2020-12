EasyJet realiza seis voos entre hoje e amanhã para o Reino Unido

Hoje e amanhã há seis partidas da companhia EasyJet para o Reino Unido, sem chegadas ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, são três voos em cada dia que vão levar de volta passageiros que já se encontram na Região ou que se querem ir passar o Natal a Inglaterra. Dois voos realizam-se durante a manhã, outro à tarde.

Os três voos diários são operados pela companhia inglesa de baixo custo. A primeira viagem tem como destino Bristol, no sudoeste de Inglaterra, parte pelas 11h25 o voo U2 6246. Praticamente à mesma hora, pelas 11h35, a EasyJet inicia a ligação ao aeroporto de Gatwick, em Londres, com o voo U2 8136. A última ligação desta quarta-feira tem como destino o mesmo aeroporto, com partida de Santa Cruz às 18h30. Trata-se do voo U2 8138. Os voos e horários repetem-se nesta quinta-feira.