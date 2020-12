Pragas de Natal

RATOS/MORGANHOS – Os ratos têm tendência a procurar abrigo dentro das nossas casas para se protegerem do frio. E com todo o tumulto natalício, as migalhas no chão e grãos de açúcar podem ser o paraíso perfeito para os ratos. Os ratos domésticos normalmente são de tamanho pequeno, mas são facilmente detetáveis, porque não são muito cautelosos e deixam vestígios orgânicos por onde passam. São também conhecidos por roerem vários materiais como madeira, plástico e tecido para fazerem os seus ninhos.

BARATAS – As baratas constituem uma das pragas mais significativas e desagradáveis que podemos encontrar e algumas espécies exploram ativamente condições favoráveis ao seu crescimento dentro das nossas casas. As baratas detêm hábitos necrófagos, ou seja alimentam-se de cadáveres de insetos em decomposição incluindo da própria espécie, por este motivo alertamos frequentemente para a necessidade de remover os insetos em decomposição ou mortos do chão da sua casa, dado que os mesmos atraem as baratas.

ARANHAS - As aranhas produzem em cada casulo aproximadamente 250 ovos, atingindo um máximo de 3760 ovos no seu período de vida, com a fase adulta a ter um tempo médio de vida de 1 ano. No interior das casas, as aranhas poderão ser encontradas nos cantos superiores, ângulos de janelas e portas, no cimo de mobiliário, caves ou garagens. Mantenha a atenção, principalmente se trouxer para casa um pinheiro real ou lenha.

FORMIGAS – As formigas procuram alimentos deixados principalmente nas nossas cozinhas. No Natal, tendemos a confecionar mais refeições e doces caseiros. A tradição madeirense de deixar as broas em cima da mesa e a mesa pronta para o almoço ou jantar de Natal proporcionam oportunidades para esta praga tomar conta das nossas casas. Lembre-se que as formigas domésticas não procuram unicamente comida, também vão à procura de água. Para manter esta praga fora da sua casa, veja as nossas sugestões AQUI.

TÉRMITAS/CARUNCHO/FORMIGA BRANCA – As pragas da madeira são normalmente identificadas pelos vestígios em forma de “pirâmide de areias”, de várias cores, debaixo de móveis ou de edificações de madeira. Esta praga torna-se mais ativa nos meses entre Maio e Setembro, que é quando ocorre o acasalamento, mas durante o resto do ano, mantêm-se confortavelmente dentro da madeira onde habitam. Saiba mais e o que fazer AQUI.

PERCEVEJOS/ÁCAROS – O percevejo é um pequeno insecto que emitem um odor característico, com uma alimentação exclusiva de sangue humano. Proliferam-se através de fendas e fissuras. Saiba identificá-los AQUI. Os ácaros são animais minúsculos. Nas nossas casas, os ácaros alimentam-se de partículas de pele humana e de animais. Para evitar a presença desta mini praga que podem tornar-se gigante, lave com frequência lençóis, mantas, coberturas de sofás, tapetes, peluches e almofadas e sempre que mudar a roupa de cama, sacuda ao ar livre as suas almofadas e aspire o seu colchão.

MOSQUITOS – Contrariamente ao que pensamos, os mosquitos não existem só no Verão. É certo que no verão estão mais ativos, mas esta praga existe durante o ano todo. A diferença é que os ovos postos no inverno ficam em estado de hibernação até às condições certas estarem reunidas para a eclosão. Durante a altura das chuvas, tenha em atenção e não deixe a água manter-se parada em reservatórios. Continue na luta! Consulte os nossos conselhos AQUI.

PULGAS/CARRAPATOS – No Inverno temos tendência a amolecer o coração e a deixar os nossos animais de estimação mais tempo dentro de casa, devido ao frio e à chuva. Mas lá porque está frio, não deixe de tratar das pulgas dos seus cães ou gatos. As pulgas também sobrevivem em camas para animais ou tapetes! Relativamente às carraças e carrapatos, são muito comuns nesta altura do ano. São responsáveis por inúmeras doenças. Também se alimentam de sangue e procuram qualquer hospedeiro para se alimentarem, até de humanos! Desparasite os seus animais de estimação!

TRAÇAS – As traças têm um carinho especial por roupa pouco usada e pouco mexida, pelo que roupas armazenadas são um autêntico paraíso! Para evitar que as traças comam a sua roupa, principalmente a roupa que é guardada para a próxima estação, certifique-se de lavar a roupa antes de a guardar e de embalar a roupa em caixas seladas para evitar que as traças façam da sua roupa um banquete.

CENTOPEIAS – Preferem os locais propícios à sua sobrevivência, principalmente lugares húmidos, como madeira em putrefação, a parte inferior das pedras, vários tipos de resíduos e outros locais semelhantes. No interior das nossas casas é mais provável encontrá-las em sótãos e no interior de armários. As centopeias fêmeas produzem 35 ovos num período de dias, possuindo hábitos noturnos, porque à noite estão ativas em busca de insetos.

VACAS PRETAS – Também conhecidos por Bichos-de-Vaca ou Bichas Vacas, os milípedes têm a necessidade de sobreviver em locais com humidade elevada, tais como áreas com vegetação e áreas de acumulação de resíduos orgânicos. No interior das habitações não sobrevivem por muito tempo, mas a existência de condições de temperatura, humidade e de alimento prolongam o seu tempo de vida. Procuram o interior das nossas casas para viverem mais tempo.

