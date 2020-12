Familiares de vítimas de covid-19 em Itália processam governo

Dezenas de familiares de vítimas de covid-19 em Itália, entraram com uma acção em tribunal, esta quarta-feira, contra as autoridades de Bérgamo, no norte da Itália, por alegada má gestão da pandemia. Os familiares acusam as autoridades italianas de demorarem a declarar a cidade como "zona vermelha", atirando que os interesses económicos prevaleceram aos da saúde, por Bérgamo ser uma zona industrial próspera.

Foram apresentadas 50 queixas ao Ministério Público em Bérgamo, a cidade que ficou como símbolo da pandemia no país. Em apenas dois meses, as página de Facebook do grupo já tinha agregado mais de 50 mil seguidores.

Esta é a primeira acção legal colectiva movida no país, um dos mais atingidos pelo novo coronavírus no mundo, com mais de 34 mil mortes relacionadas com a covid-19: “Não queremos vingança, queremos justiça”, afirmou Stefano Fusco, um dos fundadores do grupo. “Vamos denunciar. Verdade e justiça para as vítimas da covid-19”, acrescentou o neto de uma das vítimas mortais de um lar italiano, em Março.

Os advogados italianos querem apresentar ainda outras 150 queixas.

O MP da cidade já abriu uma investigação. O governador da Lombardia, Attilio Fontana, já foi ouvido, bem como o seu consultor para a saúde, Giulio Gallera. O MP deverá decidir agora se existem elementos para a abertura de um julgamento.