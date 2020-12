NRP Douro em missão na Zona Marítima da Madeira

O navio patrulha Douro largou esta segunda-feira da Base Naval de Lisboa com destino à Zona Marítima da Madeira, onde ivai permanecer durante três meses

O navio vai guarnecer o dispositivo naval padrão da Marinha na Região Autónoma da Madeira assegurando a autoridade do estado no mar. A missão tem como objectivos garantir a busca e salvamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais, assegurar a patrulha e vigilância dos espaços marítimos no que concerne à actividade da pesca, e prestar apoio às comunidades na ilha da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens.

O NRP Douro é comandado pelo primeiro-tenente David Buinho Menúrias e conta, para esta missão, com uma guarnição de 28 militares.​ O navio pertence à classe Tejo e foi aumentado ao efectivo dos navios da Marinha em 12 de maio de 2017.