Tome nota da agenda desta sexta-feira, dia 18 de Dezembro

Às 09 horas inicia-se a votação do Orçamento da Região para 2021, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

A ALM recebe, pelas 09h30, a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a empresa Requejema, em Gaula.

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. Pelas 11h30, recebe o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha, e, pelas 15h30, recebe o director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteira na RAM, Paulo Alexandre Nicolau. Às 16h30 recebe o comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão de mar-e-guerra Guerreiro Cardoso.

O presidente da ALM recebe, pelas 09h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Pedro Sardinha, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas.

Às 11 horas, os lesados do Banif assinalam cinco anos de luta, na escadaria da Assembleia da República. Haverá lançamento de balões.

A ACIF-CCIM promove uma iniciativa de assinatura de protocolo entre a MPE – Madeira Parques Empresariais e a ACIF-CCIM que terá lugar, às 12 horas, na Rua dos Aranhas.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará, pelas 11 horas, no encerramento do IV Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira, que terá lugar na EB1/PE da Assomada (Santa Cruz).

O Museu da Casa da Luz recebe, pelas 18 horas, uma conferência de imprensa da Direcção da Associação de Futebol da Madeira.

A votação final da 3.ª edição do Orçamento Participativo do Funchal pode ser feita hoje nos balcões do OP, situados no Teatro Baltazar Dias.

No âmbito da iniciativa 'Natal no palácio', será inaugurada, pelas 15 horas, a mostra 'Peças de Mesa do Palácio de São Lourenço no séc. XX'. A exposição estará patente ao público, até ao dia 8 de Janeiro, no Palácio de São Lourenço.

Novas sessões do espectáculo de teatro ‘As Guerras da Canzoada e da Gataria’, da ATEF Companhia de Teatro, às 10, 15 e 21 horas no Cine-Teatro Santo António.

Primeira noite do concurso ‘stand-up comedy battle’, pelas 20h30, na Venda do Avelino, na Calheta.

Nova sessão do espectáculo ‘Mr. Green – Natal Outra Vez?!’, às 21 horas, no Teatro Baltazar Dias.

Sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção do filme ‘O Capital no Séc. XXI’.

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, torna a receber o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Quarto 212’.

O Galáxia Skybar, no ‘rooftop’ do Savoy Palace, conta com a selecção musical do DJ Gillez, das 19h30 às 23h30. Já no Terreiro, das 20h30 às 22h30, há música com Basílio Sousa ao saxofone.

Às 21h30, Saccharum terá música ao vivo no Fly Lounge Bar, com ‘Party Rocker Time’. Depois, às 22h15, há danças de salão com os Dancing Stars.