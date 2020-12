Dívida bruta da Administração Pública Regional situava-se em 4 779 milhões de euros

No final do 3.º trimestre de 2020, a dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 4 779 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 30 milhões de euros (-0,6%) face ao final do trimestre anterior, e recuado aproximadamente 17 milhões de euros (-0,4%) comparativamente ao período homólogo.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que também analisou a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro. Sobre isto, observa-se que o peso dos empréstimos diminuiu de 61,6% para 56,8% entre o 3.º trimestre de 2020 e o homólogo de 2019, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 38,4% para 43,2%.

Dívida líquida de depósitos rondou os 4 430 milhões

No final do 3.º trimestre de 2020, a dívida líquida de depósitos rondou os 4 430 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 1 milhão de euros face ao final do trimestre anterior, e decrescido 8 milhões de euros (-0,2%) comparativamente ao período homólogo.