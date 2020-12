Região já contratou 614 enfermeiros

Pedro Ramos foi questionado, por Paulo Alves, do JPP, com a fraca recuperação de cirurgias em atraso que, este ano, segundo o deputado, não esgotou a verba reservada.

Pedro Ramos garantiu que o programa, implementado no final de 2015, já permitiu que 5.461 pessoas tenham sido operados e, este ano, mesmo com a paragem em Abril, Maio e Junho, fora, realizadas mais cirurgias do que em 2019.

Paulo Alves também referiu o facto de 16 das 30 camas reservadas à Cocid-19 estarem ocupadas. O secretário regional garantiu que a situação não é preocupante e lembrou que o sistema regional de saúde tem outras soluções.

Ainda em resposta ao deputado do JPP, Pedro Ramos contrariou a ideia de que há dificuldade em contratar enfermeiros, informando que já foram contratados 614 profissionais.

Ana Cristina Monteiro, do CDS, questionou o governante sobre a vacinação contra a covid e Pedro Ramos assegurou que a Região está em condições de receber as 206 mil vacinas para a população com mais de 18 anos.