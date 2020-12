Secretário admite que a Região tenha de pagar 4 milhões de euros pelas vacinas da Covid

Conceição Pereira, do PSD, lembrou o prémio internacional que a Região recebeu pelo seu programa de combate à pandemia de COVID-19. Um prémio que Pedro Ramos diz ser de todos os profissionais de saúde e protecção civil.

A deputada do PSD também questionou o secretário regional sobre se a Madeira terá de pagar as vacinas. Pedro Ramos admite que, se o Serviço Nacional de Saúde não incluir a Madeira no pagamento das vacinas, o Governo Regional terá de pagar cerca de 4 milhões de euros para vacinar a população.

O secretário aproveitou para apelar à vacinação da população, garantindo que a “a vacina é segura” e que o seu sucesso depende de vacinar entre 60 a 70% da população.

Pedro Ramos também foi questionado, por Carlos Fernandes, do PSD sobre o apoio da República nas despesas de saúde dos cerca de 10 mil emigrantes regressados da Venezuela.

O Governo da República prometeu 1 milhão de euros, em 2019 e outras verbas, em 2020 mas, até agora, não chegou nada à Região. Até agora, informa Pedro Ramos, o Governo Regional já gastou cerca de 10 milhões de euros com as despesas de saúde dos regressados da Venezuela.