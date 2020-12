Calado denuncia “pouca vergonha” da moratória da dívida do PAEF

A deputada do PS Elisa Seixas confrontou o Governo Regional com o que diz ser a “mentira” em torno das ajudas do Estado à Região. A deputada referiu as moratórias de três prestações da dívida do PAEF e as verbas do Fundo Social Europeu que chegou à Região através da República.

“Uma mentira repetida muitas vezes não é uma verdade”, avisa.

Na resposta, Pedro Calado lembrou que a moratória é para três prestações e prevê o adiamento do pagamento de cerca de 138 milhões e de euros, de capital e juros.

No entanto, desafiou o PS a perguntar ao ministro das Finanças sobre a “pouca vergonha” que está a ser preparada em relação a esta moratória.

Segundo Pedro Calado, o governo de Lisboa quer obrigar a Região a capitalizar a moratória da dívida, em Janeiro de 2022. Só por isso, assegura, a Madeira vai pagar mais 10,9 milhões de euros de juros e mais 45,6 milhões de capital.