Chumbo ao Orçamento Municipal é “um ataque aos funchalenses”, diz PS

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista lamenta a reprovação, por parte da oposição, do Orçamento Municipal para 2021, verificada ontem em Assembleia Municipal.

Gonçalo Jardim, presidente da Concelhia, critica esta atitude dos partidos da oposição, por considerar que tal representa “um ataque aos munícipes do Funchal e põe em causa os projectos da autarquia visando melhores condições de vida para a população”.

Recorde-se que o Orçamento Municipal do Funchal para 2021 situava-se nos 104 milhões de euros, mais sete milhões do que em 2020 e, numa conjuntura marcada por grandes dificuldades, acentuadas pela pandemia, o chumbo do orçamento “põe em causa cerca de 30 milhões de euros de investimentos públicos”, adianta o PS, apontando para sutuações que ficam em risco, como “o apoio social aos mais carenciados, o investimento nas melhorias habitacionais e na construção de novos fogos de habitação social – para o qual estava destinada uma verba de 1,5 milhões de euros –, a atribuição de bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior, a distribuição de manuais escolares e a realização de diversas obras nas zonas altas do Funchal, inclusive em freguesias que são governadas por juntas de freguesia do PSD”.

Por isso, acusa a oposição de inviabilizar investimentos em prol do bem-estar da população que tanto diz defender.

Por outro lado, o PS não entende como é possível “reprovar investimentos de substituição e reparação de redes de água potável, de modo a controlar as perdas e prestar um melhor abastecimento aos munícipes”, já que a “atitude irresponsável da oposição coloca em causa mais de 10 milhões de euros de investimento”.

Os socialistas recordam que há um ano, o PSD e o CDS decidiram “castigar todos os funchalenses”, reprovando o orçamento e privando-os desta ferramenta essencial para o governo da autarquia. No entanto, “o executivo municipal nunca baixou os braços”, adverte o PS, considerando que “não há qualquer desculpa para esta atitude de desprezo para com a democracia”.

Apesar deste cenário, o PS-Funchal mostra-se convicto de que o presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a sua vereação “farão todos os possíveis para dar uma resposta condigna às situações mais urgentes”.