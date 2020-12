Governo ilude a opinião pública com projecto das Ginjas

“Este projecto das Ginjas continua no orçamento, mas com outro nome”, alertou o parlamentar do JPP, Rafael Nunes, que fala de uma tentativa do Governo Regional para “ludibriar a opinião pública” ao esconder as reais intenções para o concelho de São Vicente, para a asfaltagem daquela estrada, e que muita polémica tem gerado nos últimos tempos. "10 milhões de euros para uma estrada que destrói a nossa floresta".

O parlamentar apontou também outros gastos orçamentais que são desnecessários, mais ainda numa altura de pandemia, dando por exemplo as comemorações de uma reserva natural, que vão custar “80 mil euros numa festa e em beberetes”.

“Sejamos sérios a analisar este investimento”, pediu o parlamentar do PSD, Guido Gonçalves, lembrando que as verbas alocadas para o sector primário, como sejam as estradas, não podem ser alocadas para a área da saúde, por exemplo.