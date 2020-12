Há 25 anos, Jardim deixava 'avisos de Natal' ao PSD-Madeira

O dia 23 de Dezembro de 1995 caiu num sábado e a edição do Diário de Notícias tinha uma manchete que destacava os recados e avisos sérios, deixados por Alberto João Jardim, nos almoços e jantares de Natal com os membros do seu governo, deputados e funcionários do PSD-Madeira.

O líder social-democrata dizia que era tempo de "deixar de andar de braço dado com a oposição" e não levar as questões internas do partido "para a rua".

"O PSD é um partido que nasceu de uma luta, fez-se para uma luta e o seu sucesso futuro depende de continuar com esse espírito lutador e não de entrar em consensos e pactos com os outros partidos." Alberto João Jardim, presidente do Governo Regional e do PSD-M, na edição de 23 de Dezembro de 1995

As afirmações de Jardim, registadas pelo jornalista Luís Calisto, tinham sido interpretadas como uma crítica directa à Câmara Municipal do Funchal e a Miguel Albuquerque, mas o líder do PSD dizia que eram "para todos".

Para não deixar dúvidas sobre o entendimento com o presidente da CMF anunciava, já, a candidatura de Albuquerque, em 1997. De recordar que o actual presidente do Governo Regional tinha assumido a presidência da Câmara, em Setembro de 1994, depois da demissão de Virgílio Pereira que entrou um choque com Jardim.

