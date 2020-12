'A Biqueira' mostra a verdadeira Festa madeirense

As tradições da Festa servem de tema ao novo vídeo de 'A Biqueira', recordando as tradições que, noutros tempos, davam forma ao Natal na Madeira.

Das lides da casa à preparação das iguarias da época, passando pelas missas do parto e pela montagem da 'Rochinha', vários são os costumes natalícios da Região, lembrando os tempos idos, que são abordados neste que é o mais recente trabalho do projecto de Sandra Gouveia Cardoso e Rui Dantas Rodrigues, que procura divulgar a gastronomia regional, "com sabor e com sotaque madeirenses".

Outros trabalhos de 'A Biqueira' podem ser apreciados no seu canal de Youtube ou na sua página de Facebook.