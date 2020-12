Presidente da ALM deixa mensagem de Natal

"Vivemos tempos especialmente difíceis com esta pandemia sanitária e com as suas consequências económicas e sociais", começa por afirmar José Manuel Rodrigues na mensagem de Natal que preparou para madeirenses e porto-santenses.

"Este será com certeza um Natal diferente, com menos intensidade nos festejos, com menos convívios com amigos e familiares, mas também é uma oportunidade para voltarmos às origens, para regressarmos à essência do Natal, para redescobrirmos o verdadeiro significado da mensagem do nascimento de Jesus há dois mil anos. Uma mensagem de Paz, de concórdia, de partilha, de solidariedade, de entreajuda entre todos; afinal aquilo que estamos a precisar neste momento, quando tantos perderam o emprego, quando empresários tiveram que fechar os seus negócios, quando muitos trabalhadores estão com salários em atraso, quando as famílias perderam rendimentos, havendo também o empobrecimento da classe média, um crescimento da pobreza e da exclusão social" continuou o presidente da ALM, para dizer de seguida: "Precisamos dessa união, dessa mensagem de partilha e de solidariedade para podermos recuperar nos próximos meses a nossa economia, criar emprego e também “coser o nosso tecido social”, evitando que alguém fique para trás ou seja descartado na nossa sociedade".

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para fazer um apelo: "Que possamos comemorar com alegria, com sentido de esperança esta quadra, mas que o façamos com comedimento e respeitando as distâncias de segurança".

Pode ver o vídeo aqui