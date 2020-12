Ireneu Barreto destaca “relação excepcional” com governantes da Madeira

O Representante da República para a Madeira agradeceu hoje a “relação excepcional” que mantém com os órgãos de governo próprio da RAM, quer nesta situação concreta de pandemia, quer de um modo geral durante o seu mandato.

No encontro realizado esta manhã com o Presidente da Assembleia Legislativa para apresentação de cumprimentos de Natal, Ireneu Barreto referiu que esta cooperação é “institucional, mas também muito pessoal” graças a um ambiente de “grande harmonia” com as pessoas que estão na ALM a representar o povo da Madeira e do Porto Santo.

Ireneu Barreto recordou o momento difícil em que vivemos e relembrou os cuidados a ter nesta época de Natal, uma época de confraternização e de união de famílias, sendo importante que se evite a confraternização, os almoços ou jantares de Natal. Apelou ainda ao uso da máscara e pediu “contenção e responsabilidade” a todos para que possamos ter alegria nas nossas festas.

Aguarda com esperança a chegada de 2021, esperando que seja “o ano da viragem”.