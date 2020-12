Voto de congratulação pela distinção da International Hospital Federation

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação pela distinção atribuída pela International Hospital Federation (IHF) à Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, pelo plano estratégico de combate à pandemia de covid-19.

O galardão foi atribuído no âmbito da iniciativa 'Call of Duty for COVID-19', conforme o DIÁRIO já noticiou, cujo objetivo era reconhecer a respostas de hospitais e prestadores de serviços de saúde, em todo o mundo, e em que participavam mais de 100 hospitais de 28 países.

Resposta Integrada à Covid-19 na Madeira é distinguida internacionalmente O plano estratégico de combate à pandemia COVID-19 na Região Autónoma da Madeira definido pelo Governo Regional foi distinguido pela International Hospital Federation (IHF), através da iniciativa “Call of Duty for COVID-19”, tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa desta terça-feira.

A Madeira foi reconhecida e enaltecida pela sua proatividade, mostrando que a sua abordagem foi pragmática, articulada e decisiva para combater a pandemia, sendo que se destaca, nesta vertente, o dinamismo do Serviço Regional de Saúde, a articulação e cooperação entre entidades e a implementação de medidas como a quarentena obrigatória, o uso generalizado de máscara e a realização de testes a todos os passageiros.

Para o PSD, este prémio é, além de um reconhecimento internacional da resposta à pandemia, "um verdadeiro louvor a todo o trabalho desenvolvido por todos os profissionais de saúde e da protecção civil envolvidos nesta estratégia", pode ler-se na nota enviada à comunicação social por parte dos social-democratas.